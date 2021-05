Cuarta temporada de "In Treatment" llegará el domingo

Una de las series más esperadas llegará este próximo domingo 23 de mayo a las pantallas de HBO y HBO GO, en donde se estrenarán los primeros dos episodios.

Se trata de In Treatment, conocida como “En Terapia”, en América Latina, una serie que trata sobre un psicólogo y en sus sesiones diarias con diferentes pacientes “que van desde una joven gimnasta y una estudiante de arquitectura, hasta un piloto de la marina y una pareja en crisis conyugal”, según explica un comunicado de prensa.

Desde su estreno en 2008, la producción se ha vuelto un éxito, por lo que ha sido reconocida con diversidad de premios como el Emmy, el Peabody Awards, el AFI Awards y, después de diez años, la trama vuelve para una nueva temporada de 24 episodios.

La protagonista será la ganadora del Emmy, Uzo Aduba (Mrs. America, Orange is the New Black), como la terapeuta Dra. Brooke Taylor.

La producción es una adaptación de la popular serie israelí creada en 2005, Be’Tipul, y esta nueva temporada estará ambientada en Los Ángeles y presenta a un trio de pacientes que buscan la ayuda profesional de Brooke para enfrentar diversos aspectos de la vida moderna.



Según información oficial, entre los temas que se abordarán estará presenten la pandemia del coronavirus y los recientes cambios sociales y culturales.

Luego de su estreno se emitirán dos nuevos episodios consecutivos cada domingo y lunes, por HBO y HBO GO.