Cuatro datos de la serie biográfica del Chavo del 8

Después de todos los enredos y escándalos alrededor de la serie que contará la vida y carrera del genial humorista mexicano Roberto Gómez Bolaños -que estuvo detrás de icónicos personajes como el Chavo del 8, Chespirito, El Chapulín Colorado o el Doctor Chapatín, entre otros- por fin se vislumbran detalles de la producción.

A continuación, cuatro cosas que se saben sobre la bioserie del Chavo del 8.

1- El actor: aunque se ha especulado con muchos nombres, parece ser que ya ha habido varias rondas de selección y entre otros figuran los mexicanos Lalo España y Moisés Suárez, ambos integrantes del elenco de Vecinos, otra serie muy popular en el país manito. Sin embargo, no se descarta a figuras como Eugenio Derbez, que es de los favoritos del público.

2-La trama: la serie sería cronológica y abordaría la vida de Gómez Bolaños desde su infancia hasta la fama que alcanzó con su programa, así como sus escándalos familiares y las peleas posteriores con los demás actores del show.

3-Los líos legales: el hijo del humorista, Roberto Gómez Fernandez, está a la cabeza de realizar la bioserie y quiere que sea lo más fiel y respetuosa con su padre, según ha expresado en varias entrevistas. Sin embargo, ha tenido un largo enfrentamiento con Florinda Meza, la famosa doña Florinda, que fue la última esposa de Gómez Bolaños y que se niega a la realización de dicha producción.

"Hay una figura en el testamento que me hace digamos curadora, debo ser informada, cosa que no sucede, pero para calificar los productos. No siempre se ha respetado y no siempre se les ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido", expresó.

4-El estreno: no hay fecha exacta, pero se espera que sea en el transcurso del 2023. Las grabaciones estarían por empezar antes de finalizar este año.