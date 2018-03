Cumbia con su majestad May Velásquez

Lee también

La noche del miércoles tuvo un ingrediente muy tropical con Mayra “May” Velásquez, la inigualable voz de la agrupación Cumbia Reyna. Esta talentosa salvadoreña se inició en el mundo artístico desde los 13 años, ya que confiesa que antes se dedicó a la práctica del arte marcial polinesio de lima lama; sin embargo, la música es algo que se lleva en la sangre, pues el gusto lo heredó de su padre y su hermana Any Velásquez. Sus primeras presentaciones las hizo en hoteles y fiestas junto a Chepe Toño y su Orquesta Guanabambú, luego trabajó junto al trío de los Hermanos Cárcamo y posteriormente se integró a la Tropisonora, la agrupación de su hermana Any y ya a los 18 años formaba parte del proyecto Sonora Dinamita.Recordando su inicio junto a los hermanos Cárcamo, Velásquez interpretó una de sus canciones más nostálgicas de ese tiempo romántico con “Sabor a mí”. En 2013 su carrera dio un giro cuando, sin tenerlo planeado, fue la última en inscribirse al casting en El Salvador para participar en el programa La Academia Centroamérica, que se realizó en la Ciudad de Guatemala, en donde resultó ganadora del certamen compitiendo junto a otros 21 talentosos representantes del área.En 2015 la voz de May llegó a la agrupación Cumbia Reyna, un proyecto que creó junto a su amigo Marlon Henríquez. “Los dos estábamos en Tropisonora, la agrupación de mi hermana, y cuando ella se fue, nosotros decidimos hacer algo con nuestras ideas y nuestro estilo y así nació Cumbia Reyna”, explicó May. La artista considera: “La cumbia es la reina de los géneros en El Salvador, porque, ¿quién no baila cumbia? Pues al final por más oscura que tengas el alma, siempre bailas cumbia”.Bajo un ambiente de mucho ritmo, May no dejó la oportunidad de interpretar diversos éxitos musicales que la pusieron a bailar desde su silla. La artista confesó que aunque no tiene preferencia por alguna canción en particular, sí hay una que no le gusta mucho interpretar y es: “Que nadie sepa mi sufrir”.Entre otras canciones, de diversos géneros que pusieron a prueba el talento interpretativo de May, y en la entrevista no podía faltar el recuerdo de “Baracunátana”, la primera canción que grabó con Cumbia Reyna. Al final se despidió invitando a escuchar su último éxito con la melodía “Despacito”.Si desea ver la retransmisión del video de “El Salvador canta” con May Velásquez, ingresa a la pagina de Facebook de Radios Network.