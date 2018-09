Fueron varios los días que Paty Cantú fantaseó con estar al lado de Alejando Sanz cantando un tema. Ese sueño se cumplió y además tienen una linda amistad. Según detalló la cantautora, de 34 años, el tema "Cuenta pendiente" fue el resultado de dejar fluir las cosas de manera natural.

"333" es el nombre de su último disco y gira, por la que ha visitado países como México, España, Argentina, Chile, Estados Unidos, entre otros. La cantante es popular por temas como "Goma de mascar", "Suerte", "Corazón bipolar", "Afortunadamente no eres tú", "Rompo contigo" y otros.

¿Para ti qué representa "Cuenta pendiente"?

La verdad es que estoy muy contenta de poder presentar una canción como ‘Cuenta pendiente’ y de haberla podido crear e interpretar con Alejandro Sanz. La persona por la que yo comencé a componer, a abrir mi corazón, con quien yo he soñado mis duetos imaginarios regresando de la escuela, encerrada en mi cuarto o con el cepillo de pelo, pensando que es micrófono... ha sido increíble el camino que me ha traído hasta aquí y conocer a un ser humano tan increíble como Alejandro. Descubrir a un colega, amigo y un cómplice artístico.

¿Entonces cumpliste tu cuenta pendiente?

Yo sí cumplí mi cuenta pendiente, sin duda. Se dio de una forma muy bonita porque no fue forzada. Yo sí soñaba con esto toda la vida, pero cuando conozco a Alejandro ahora tenemos una amistad. Y me doy cuenta de que el arte es como el amor y uno debe dejar que las cosas se den de forma natural y no pedirlas. Yo no me atrevía a pedírselo, pero al pasar de los años recibí una llamada de él para felicitarme por haber compuesto "Valiente" y para mí fue importante porque un artista creía en otro artista. Recuerdo que lloré y contenta hablé con mi mamá.

¿Cómo nace la amistad entre ustedes?

Así es como ya comienza a desarrollarse otro tipo de interacción entre nosotros que tiene que ver más con arte. Yo ya conocía lo suyo, ya me había sorprendido porque es maravilloso como artista más de lo que pensaba. De pronto me apadrina en su gira en España, compartimos en Viña del mar. Me toca estar con él en "La Voz" acá en México y de pronto empezamos a decir que sería padre componer algo juntos y decíamos que sí pero no se daba. Y ya el año pasado comenzamos a rebotar ideas hasta que a finales de 2017 "Cuenta pendiente" surgió como una forma de hablarle al amor y a la idealización del deseo, cuando quizá la persona que quieres está lejos o que hay una distancia entre ustedes. Tratamos incluso de hablar de sexo de una forma poética, ese ‘veámonos cara a cara’, ‘enfrentemos este deseo’ o ‘este amor’ de eso habla la canción.

¿Qué fue lo más divertido de grabar juntos?

La verdad es que grabar con una persona que ya es tu amigo es bastante divertido. Se quitan las tensiones del protocolo. Pero te digo que al final del video hay una escena que nos dio bastante risa porque era un ‘blooper’, pero no lo quitaron porque es así como nos llevamos. Nos estábamos riendo mucho por varias cosas, pero primero porque yo traía unos tacones que no estaban nada cómodos y estaba caminando de lado todo el tiempo, como que iba a caerme, y él siempre se reía de que no podía caminar y cantar al mismo tiempo... Y nos hicimos muchas bromas así en toda la grabación.

En el disco colaboran Alejandro Sanz, Andrea Bocelli y Laura Pausini, el cantautor argentino Luciano Pereyra y Juhn, compositor para intérpretes como Maluma y Tito "el Bambino".

de agosto fue el lanzamiento mundial del tema. Se convirtió en un éxito en todas las plataformas digitales.