“Cursed Child” no tendrá película

Lee también

La escritora J.K. Rowling sabía que millones de personas en el mundo se sentían decepcionadas, pero aún así tuvo que darle más malas noticias a sus fans.“Sé que mucha gente está buscando razones por las cuales estar felices, pero no hay ninguna verdad en el rumor sobre una trilogía de películas de #CursedChild”, escribió Rowling en Twitter.“Harry Potter and The Cursed Child” es el más reciente libro de la autora británica, que narra la historia de cuando los hijos de Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y Draco Malfoy van a Hogwarts, la escuela de magia. El libro es el guion de la obra de teatro homónima.A pesar de las malas noticias, los fans pueden encontrar consuelo en que Rowling se encuentra escribiendo más libros.