Cyndi Lauper: 65 años de rebeldía

Canciones como “Girls Just Want To Have Fun”, “Time After Time” o “True Colors” se convirtieron en hits en todo el mundo, pero el mayor éxito para Cyndi Lauper fue su musical de Broadway “Kinky Boots”. “Puedes tener todos los premios del mundo, pero yo tengo el galardón Best Musical y esto es todo para mí”, dijo recientemente la cantante a Telegraph.

“Mi discográfica me dijo toda la vida: ‘Eres Cyndi Lauper, no puedes escribir esas canciones’. Querían que escribiera una y otra vez ‘Girls Just Want To Have Fun’. Yo no quería eso”, señaló.

El musical “Kinky Boots” habla de cómo el heredero de una fábrica de zapatos la salva de la ruina fabricando botas para “dragqueens” y artistas travestis. Desde 2013 cosecha éxitos en los escenarios de Nueva York y de otras partes del mundo. “Eso era libertad”, dijo Lauper. “Era una posibilidad de no ser yo y escribir canciones”.

Lauper es toda energía, ya bailaba en los años ochenta en videos de MTV y trabajó además como actriz, mánager de lucha libre y activista por los derechos de los gais y lesbianas.

La artista ha vendido más de 50 millones de discos. Solo de su álbum debut, “She's So Unusual”, de 1983. En 2016 lanzó un nuevo disco, “Detour”, y desde entonces está de gira por todo el mundo. Hasta septiembre tiene conciertos programados en Canadá y Estados Unidos. De joven, Lauper cantó con Jefferson Airplane, Led Zeppelin y Bad Company.