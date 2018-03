DE LA GHETTO: “Ahora mismo el reguetón es el nuevo pop”

[email protected]

El reguetonero estadounidense De La Ghetto se encuentra trabajando en su tercer disco de estudio, titulado “Mi movimiento”. La producción estará compuesta por 15 canciones con influencias de reguetón y trap, y podría estrenar en mayo. El artista brindó una entrevista a medios locales en la que habló sobre sus nuevas canciones, las colaboraciones artísticas que hay dentro de “Mi movimiento” y del auge del reguetón gracias a “Despacito”. “Nosotros somos los mismos, ya no tenemos el ego de antes, todo el mundo se ayuda y ahora mismo el género está para todo el mundo”, dijo el artista.

¿Qué piensas del auge del reguetón?

Me siento bien contento con todo lo que está pasando con el género. Sabemos que hace un par de años atrás el reguetón estaba un poco perdido por la piratería y otras cosas que estaban sucediendo. Ahora estamos más unidos los artistas y más maduros, porque sabemos que hay gente que nos está mirando. Ahora mismo el reguetón es el nuevo pop. Hay muchos artistas que nos están llamando porque quieren ser parte de este movimiento.

¿Cómo conseguiste tantas buenas colaboraciones?

Son muy buenas relaciones las que he tenido durante todos estos años (12 de trayectoria artística), ellos son muy buenos amigos míos. A J Balvin lo conozco desde que comenzó, a Ozuna lo conozco desde que pasaba por el estudio a pie y ahora se ha convertido en una de las estrellas más grandes de la música urbana. Me siento muy orgulloso porque fui parte de eso. Nosotros somos los mismos, ya no tenemos el ego de antes, todo el mundo se ayuda y ahora mismo el género está para todo el mundo.

¿A qué suena el nuevo disco?

Este disco es un disco bien americanizado pero latino. Me explico: no es un disco de reguetón completo ni de trap completo. Yo tengo mi hip-hop, mi reggae dance, mi pop. Son 15 o 16 canciones bien elaboradas. J Balvin sale en el disco, Wisin, Maluma, Daddy Yankee, Ozuna.

Hablame de “Sé que quieres”

“Sé que quieres” viene en el disco. El primer corte del disco fue “La fórmula”, que sacamos canción y video en septiembre de 2017, pero como pasó el huracán, no queríamos sacar el disco, sino enfocarnos en ayudar a la isla. Luego sacamos “Sé que quieres”, que es un sencillo más para la calle. Es un trap medio comerical, medio sensual, medio fuerte, pero hay un público para todo eso. Ahorita estamos trabajando con J Balvin en “Caliente”, estamos planeando hacer el video en Miami. Es un tema de reguetón con trap bien alegre, a la gente le va a gustar, es bien radial.

¿Qué opinas del éxito de “Despacito”?

Gracias a “Despacito”, el género volvió a subir, amén. En verdad que sí, nos ayudó muchísimo. Gracias a Daddy Yankee, gracias a Luis Fonsi, gracias a la muchacha que escribió el tema, a la producción completa, a Justin Bieber, que nos dio el empujón. Eso era lo que nos hacía falta, un empujoncito a nuestro género, porque ahora mismo en Estados Unidos hay mucho racismo contra los latinos, siempre nos están marginando, y gracias a todo lo que está pasando con nuestro género, nos han dado un brillo nuevo.