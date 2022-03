Daddy Yankee anuncia su retiro de la música y concierto en El Salvador

Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció que luego de 32 años de ser el máximo exponente del reguetón y del género urbano latino se retira de la música y comenzará una gira mundial para despedirse, en la que incluye El Salvador.

"Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", dijo el cantante a través de un video publicado en su sitio web.

Además, anunció que lanzará un nuevo y último álbum titulado "Legendary" el cual estará disponible a partir del 24 de marzo a las 8:00 p.m en su sitio web.

"Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregandoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos", aseguró.

Daddy Yankee es un rapero, cantante, compositor, actor, productor discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño que es considerado como el Rey del Reguetón, por ser uno de los pioneros del nacimiento del género durante la década de 1990 y haberlo popularizado en América Latina y el mundo.

El cantante también dio a conocer las fechas de su gira. Los salvadoreños podremos disfrutar de la música del reguetonero el próximo 5 de noviembre. Aún está pendiente que se confirme la hora y los precios de las entradas.

Fuente: daddyyankee.com