Daddy Yankee logra máxima certificación gracias a "Dura"

El sencillo "Dura" de Daddy Yankee, alcanzó la máxima certificación de la RIAA, la Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos, al lograr ser disco de oro, platino y multiplatino por las reproducciones digitales en el mercado de Estados Unidos.

El reconocimiento refleja las "millonarias ventas o reproducciones" de "Dura" desde su lanzamiento en enero, que ya cuenta con más de mil millones de vistas en YouTube y en las plataformas digitales, el sencillo sobrepasa los dos mil millones de "streaming".

"Siempre me he retado a mí mismo. ‘Dura’ me ha dado la oportunidad de reconfirmar que en el reto del día a día está el éxito. Gracias, esa es la palabra que mejor describe mi sentir", expresó el artista.

En 2017, el también productor fue declarado el primer artista latino en llegar al número 1 en Spotify.