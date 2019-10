Dakriz ahora trae alivio y diversión a través de su música

El salvadoreño Daniel Rivas ha experimentado con diferentes ritmos musicales durante su carrera: rap, freestyle, reguetón, dancehall (un género de la música popular jamaiquina) y últimamente el trap.

Con una carrera que inició hace más de cinco años, Rivas, mejor conocido artísticamente como Dakriz, parece que finalmente dio en el clavo de lo que busca como artista, esencialmente en el contenido de su música.

De la improvisación y protesta que implican las letras del rap y el freestyle, ha dado el salto a contenidos más rítmicos y alegres, un proceso que él explica de la siguiente forma:

“Ya pasé por la etapa donde me nacía escribirte problemáticas sociales y cosas negativas, ahora solo quiero que no ignores esas problemáticas pero que cuando me escuchen se olviden de ellas y encuentren un alivio y diversión para pasarla bien”.

Este proceso de transformación en su carrera llegó hace tres años, cuando su voz era una de las principales en la escena del freestyle y su recorrido le había permitido escribir nuevas canciones, grabar videos e incluso, ser galardonado; sin embargo, sentía que no estaba alcanzado el máximo.

Entonces le llegó la oportunidad de ser el telonero de los guatemaltecos Kontra y Rebeca Lane junto a Zaki; un viaje que despertó su interés por nuevos sonidos y le obligó a salir de su zona de confort para trascender.

Dos años más tarde (2018), se presenta con una nueva propuesta musical y, recientemente con el lanzamiento de “No parará”, dejó claro que seguirá hacia adelante creciendo profesionalmente como compositor y cantante.