Daniel Rucks regresó a “Domingo para todos”

Daniel Rucks regresó hoy al programa con el que consolidó su carrera como conductor televisivo, "Domingo para todos", pronunciando la frase que sirvió como viñeta a su anterio etapa en el show, "¿Cuál es el mejor día de la semana?".La cámara, al principio, se encontró con un escenario vacío, al que gradualmente se fue acercando. Desde atrás de la escenografía apareció Daniel Rucks. Cuando se disponía a pronunciar las primeras palabras acercándose el micrófono a la boca, lo detuvo una marejada de apoyo del público, que gritaba su nombre."Hay cosas que uno no planea, pero simplemente se dan... hace cincuenta años, en este escenario inició sus transmisiones Telecorporación Salvadoreña... y hace algunos iniciamos aquí un programa que se llamaría ´Domingo para Todos´... en la vida no cambian los lugares, siguen siendo los mismos, los que cambiamos somos nosotros", comentó el conductor.Tras eso Daniel comenzó con el show, con algunos concursos. Para ello tuvo que utilizar una voz más alta que la que ha usado en los últimos años en "Viva la mañana" y "Trato hecho". Pero parecía que el tiempo no hubiera pasado por él, pues mostró la misma energía que en su anterior etapa en el programa.