Daniel Zovatto:“Los latinos somos diferentes”

El actor costarricense Daniel Zovatto sigue cosechando éxitos en su carrera. Cuando se mudó a Estados Unidos persiguiendo su sueño en el mundo del teatro, no sabía que su talento lo llevaría a participar en producciones como las series “Fear the Walking Dead” y “From Dusk Till Dawn”, así como en películas como “It Follows” (2014) y “Don't Breathe” (2016).

Actualmente, Zovatto participa en la serie de HBO “Here and Now”, que este 1.º abril emitió su octavo episodio. Quedan dos capítulos más para que finalice y, desde ya, muchos se preguntan si habrá una segunda temporada.

El personaje de Zovatto se llama Ramón Bayer-Boatwright. Él es uno de los hijos adoptivos de una familia multirracial. Ramón es de Colombia, mientras que sus hermanos son de Somalia (Ashley Collins es interpretada por Jerrika Hinton) y de Vietnam (Duc Bayer-Boatwright es interpretado por Raymond Lee). También los padres tienen una hija propia, llamada Kristen Bayer-Boatwright (Sosie Bacon).

La serie no solo aborda temas como el de la raza, sino que también el de la homosexualidad. El personaje que interpreta Zovatto tiene novio. “El arte trae diversos temas a la mesa. Pero no creo que el programa intente forzar abordar estos temas, sino que habla de lo que está pasando en la actualidad”, explicó vía telefónica el actor costarricense, quien agregó que el “mensaje más importante que transmite la serie es el amor”. Según dijo, desde su perspectiva, en la vida solo hay dos caminos: el amor o el temor. “Al final, tienes que elegir entre esos dos”, dijo.

El personaje de Zovatto es clave en la trama porque empieza a ver cosas que los demás no pueden ver. Esto, dijo el actor, es lo que lo relaciona con sus raíces latinas. “Ramón es latino, es hijo de colombianos, pero la mayoría de su vida la ha pasado en Estados Unidos. Fue criado como estadounidense. Sin embargo, hay un elemento que es como una especie de conexión con su pasado y los espíritus. Creo que es parte de nuestra cultura”, explicó el actor.

Sobre este tema, se le consultó cómo reaccionaría si viviera la experiencia de Ramón de ver lo que otros no pueden. “Estaría asustado. Probablemente terminaría en una institución mental. Ramón tiene un entendimiento que va más allá.... Yo, no, así que terminaría loco”, dijo entre risas Zovatto.

Al hablar sobre su carrera como actor latino en Hollywood, Zovatto dijo que no le ha sido fácil. Pero no por el hecho de ser latino, sino porque le han dicho que no parece uno. “¿Qué quieren decir con eso? Somos diferentes. Hay algunos de piel más oscura, otros más clara; otros con ojos cafés y otros azules... No hay una sola cosa que te defina como latino”, afirmó.