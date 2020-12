Daniela Álverez enciende las redes con sensual baile 

"Volver a bailar!! Me levanté, me puse mi prótesis, me recogí el pelo y dije voy a intentarlo, y es que cuando hay ganas TODO ES POSIBLE . Es más fácil bailar que caminar y subir escaleras. Viviré mi vida así, BAILANDOOOO", escribió Dani Álvarez en su cuenta de Instagram y publicó un vídeo que lleva más de 13 mil comentarios y casi 2 millones de reproducciones.

El pasado marzo, Daniela Álvarez fue operada por un pequeño tumor en el abdomen y debido a esa operación hubo un problema con una arteria que dañó la circulación sanguínea a sus extremidades inferiores por lo que tuvieron que amputarle parte de su pierna izquierda en junio. Ella ha seguido realizando actividades deportivas y de recreación pese a su nueva condición.

Sin embargo, las cosas se complicaron más para la Señorita Colombia 2012 y es que ella dio a conocer a sus seguidores la primera semana de diciembre que su médico le había comunicado que su pie derecho, el cual también tiene en tratamiento y bajo observación no estaba mejorando como lo esperaban. A Daniela le habían dicho que con terapias, su pie derecho mejoraría pero no ha sido así. Ella sigue a la espera de la recuperación y no pierde su fe en Dios. Mientras tanto, disfruta seguir bailando con toda la buena actitud.