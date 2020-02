Daniella Salazar, esposa de Baltazar Berdugo, da su versión acerca de presunta violencia: "Soy la única que puedo juzgar, mi amor por él es firme"

Daniella Salazar, esposa de Baltazar Berdugo, y quien presentó una denuncia por violencia física, psicológica y patrimonial sobre la cual ya se realizó la audiencia preliminar, dio su versión sobre los hechos que sucedieron. ""No me retracto (de lo dicho), más si maliciosamente salieron cosas que no son así", fue lo que mencionó.