Danna Paola cambia de look y sorprende a todos

Cuando una busca hacerse un cambio de look, normalmente apuesta por algo que no sea tan extremo, como un leve despunte, un fleco o simplemente la decoloración de unos cuantos mechones de nuestro pelo.

Por suerte, las veces que queremos cambiar de look de manera radical, nuestras celebrities favoritas nos siguen inspirando para atrevernos a más. Y no hay mejor ejemplo que el de Danna Paola.

Desde hace unos meses, Danna nos sorprendió con una melena bicolor similar a la de Dua Lipa en su etapa de "Future Nostalgia", pero otra vez la intérprete de "Sodio" se robó las miradas de todos con su nuevo look.

La también actriz sorprendió a todos con su cambio de look, pues no esperábamos que de pronto dejara su melena bicolor para presentar una con toques más rubios y no dejó mechón de su pelo suelto; ya que toda su cabellera ahora es rubia.

Si bien el sol de la ciudad de Madrid le funcionó para tener las fotos más cool de esta semana, Danna dejó a sus fans con la boca abierta ya que aunque tiempo atrás la vimos con un tono similar; en esta ocasión robó suspiros de más con su nuevo cambio de look.

El carrusel de imágenes que ella misma subió a su perfil de Instagram superó rápidamente los 2 millones de likes en esta red social y los comentarios de sus fans han sido recalcando su belleza.

Otros comentarios se pueden leer son la nueva "Barbie latina", pues el tono de su pelo nos recuerda a la muñeca más famosa de Mattel.

¿Cómo puedo llevar un tono rubio y verme fantástica?

Lo primero que debes tener en cuenta es que este tono tiene varias tonalidades y siempre es bueno que el cambio de look lo hagas con la opinión de un experto.

Cuando tengas al experto y el tono que vayas a usar debes tener en cuenta que desde que te pintes el pelo, el shampoo matizador será tu mejor amigo para que el color no se pierda cuando te duches.

Recuerda que pasar al rubio es un proceso largo que debes retocar cada mes o mes y medio para que el color se mantenga en su punto.