Danna Paola lanza "Calla Tú" un tema que fans relacionan con su expareja, Eleazar Gómez, acusado de agresión familiar

Danna Paola publicó este viernes su más reciente tema "Calla Tú", de la producción discográfica "K.O". Este tema en específico ha llamado la atención de fans y medios de farándula debido a la letra que lo compone, la cual aborda la violencia de género y sobre lo que Danna confirmó haber sido víctima.

En una entrevista, Danna Paola fue cuestionada sobre el tema de violencia hacia la mujer y la artista afirmó que escribió la canción por ese problema, el cual está presente en todo el mundo.

Contó que ella se encontraba en Madrid, España, cuando fue por primera vez a una marcha feminista un 8 de marzo. "Necesitaba escribir sobre esta situación. Tenía muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna forma", indicó en la entrevista.

Además, aseguró que en el ámbito profesional en el que se desenvuelve también ha sido víctima de violencia. "Yo he vivido mucho machismo en la industria, se me ha intentado callar muchas veces y yo lo he dicho", contó Paola.

Danna Paola no ha confirmado si en su relación con el actor mexicano Eleazar Gómez vivió algún tipo de violencia, sin embargo sus fans no descartan la teoría de que la canción tiene relación con Eleazar.

Parte de la letra de “Calla Tú”: “Estoy cansada de escuchar que cambiarás... yo ya no te espero, calla tú. Yo ya no te espero, ella se fue y no volverá jamás.”