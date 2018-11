Dante Gebel viene a El Salvador más íntimo que nunca

Dante Gebel reconoce que El Salvador es una tierra especial y que por ese motivo se había propuesto volver.

"Reencontrarme con los salvadoreños representa una alegría grandísima. Fui reconocido como ciudadano ilustre por El Salvador, me dieron las llaves de ciudades en varias ocasiones, y yo siempre digo ‘espero que no hayan cambiado la cerradura’. Siempre me han recibido como un hermano, y los tengo muy profundamente en el corazón, por muchas razones", expresó Gebel en una entrevista.

Esta noche, el orador, conductor de televisión y actor vuelve con su ponencia "Íntimo", un evento con el que espera conectar a través del humor, las emociones y un mensaje al corazón.

"La atención de la gente es mi mayor gratitud, y yo tengo la responsabilidad de conducirlos a Dios. Para este evento, estoy con muchas expectativas, con muchas ganas y fundamentalmente con mucha pasión. Siempre que me paro en un escenario, es como si fuera la última vez que lo voy a hacer", agregó el conductor de "Dante Night Show".

El espectáculo está dirigido para mayores de 12 años y será hoy en el Anfiteatro del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), a las 8 de la noche. Según los organizadores, los asistentes podrán disfrutar como si estuvieran a solas con el autor de numerosos libros de ventas. Dante es autor de otras conferencias, como "A corazón abierto" y "Noches de ADN".

"Yo no me considero una figura influyente, sí alguien que inspira, que trata de ayudar a que otros tengan una mejor calidad de vida, a que se encuentren con Dios. Siento que tengo la oportunidad de inspirar y por eso agradezco a Dios que me haya prestado los oídos de tanta gente; siento que es un honor, un regalo que me da la vida", agregó el argentino. Gebel es reconocido como uno de los oradores más extraordinarios enfocados en la juventud y la familia.