Dará inicio a festival de cine

Richard Gere y su más reciente película, “Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer”, abrirán el próximo 3 de marzo el Festival de Cine de Miami, dijeron sus organizadores.El director del festival, Jaie Laplante, resaltó la trayectoria de cuatro décadas de Gere al señalar que el también productor inició su carrera “con decisiones audaces que lo catapultaron al estrellato”.Laplante aseguró que Gere, de 67 años, ha demostrado en su nuevo filme, dirigido por el cineasta israelita Joseph Cedar, “una nueva fuerza más seria, más personal y aún más profunda”.El intérprete junto con Rossy de Palma, Gloria y Emilio Estefan, Rashida Jones y Edward James Olmos encabezarán el elenco que dará inicio a la 34.º edición del festival, que realiza la universidad Miami Dade College.