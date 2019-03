David Harbour "desaparece" en el nuevo "Hellboy"

David Harbour decidió "desaparecer" bajo las capas de maquillaje del superhéroe Hellboy para contribuir "a que la gente se pierda en él y se crea que esta criatura existe", asegura el actor neoyorquino en una entrevista con Efe sobre una película que llegará a los cines a partir del 10 de abril.

"Ha sido muy divertido, hasta mi novia me ha dicho que no me reconocía y se ha enfadado conmigo: ‘¿Es que no quieres que la gente te vea?’, y yo justamente le dije que no, que solo quiero que vean a Hellboy y, cuanto más se pierda el actor, más pueden sentir al personaje", afirma Harbour.

Harbour asume el papel del demonio rojo en la nueva versión de "Hellboy", una recuperación con nuevas aventuras del personaje que llevó al cine Guillermo del Toro (con Ron Perlman como protagonista) y que ahora da paso a una más "gore" y más cercana al cine de terror.