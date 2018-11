Davis siente que renace

Viola Davis ha ganado el Óscar ("Fences"), el Emmy ("How to Get Away With Murder) y el Tony ("Fences" y "King Hedley II"), pero ahora disfruta de un momento cumbre en su carrera –su primer papel protagonista en el cine– y dice a Efe que está viviendo "un renacimiento" como actriz.

"Siento que estoy viviendo un renacimiento", valoró la artista de 53 años, que derribó las puertas de Hollywood hace una década con su fulgurante aparición en el drama "Doubt" (2008), por el que obtuvo la primera de sus tres nominaciones a los Óscar.

"Me veo sorprendiéndome a mí misma y explorando otros niveles de mi potencial", dijo. El fin de semana estrenó "Widows", un drama con la firma de Steve McQueen.