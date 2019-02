De Armas y Bichir unirán fuerzas en "JSA"

Ana de Armas y Demián Bichir unen fuerzas en el "thriller" "JSA", informó Deadline.

Se trata de una nueva versión de la película surcoreana "Joint Security Area" (2000), que dirigió el cineasta Chan-Wook Park, el responsable de "Oldboy" (2003) o "The Handmaiden" (2016).

David Franzoni, que fue uno de los guionistas y uno de los productores de "Gladiator" (2000), escribirá y dirigirá este "remake".

El "thriller" "JSA" se centrará en la relación entre un marine de Estados Unidos y una abogada española que investiga un incidente entre tropas estadounidenses y mexicanas.

Bichir, que fue nominado al Óscar al mejor actor por "A Better Life" (2011), presentó el año pasado "The Nun". Entre sus proyectos futuros destacan el filme "Godzilla vs. Kong".