De actor a bailarín: Anthony Hopkins impacta en la web al ritmo de Elvis Crespo

Al ritmo de "Tu sonrisa" de Elvis Crespo, el exitoso actor, Anthony Hopkins, protagonizó un jovial video que difundió en sus redes sociales y deleitó a sus seguidores con un simpático baile.

"Algo en tu cara me fascina algo en tu cara de me da vida...será tu sonrisa", es parte de la letra de la canción que al parecer, es una melodía que pone a Hopkins de buen humor.

Con un atuendo playero; gafas de sol, una camisa floreada y unos shorts color carmesí, el intérprete de Dr. Hannibal Lecter se hizo viral y ganó miles de comentarios positivos por su ocurrente baile.

El vídeo, que ya roza las 500 mil reproducciones, tan solo una hora después de haber sido publicado, ha sido bien aceptado por los internautas, quienes al igual que Hopkins, lo tomaron con mucho humor.

Un comentario destacado fue de la usuaria mia.gram quien escribió: "Dr Lecter, is everything alright?" ("¿Dr. Lecter, está todo bien? ) acompañado de un emoji llorando.

Los ganadores del Oscar Anthony Hopkins y Olivia Colman protagonizan este drama sobre un padre y su hija que tienen que ajustarse a los problemas causados por la avanzada edad del primero. (Foto: Lionsgate/Sony Pictures Classics)

No hay duda que Anthony Hopkins es uno de los actores más celebrados de nuestros tiempos. A sus 83 años, el intérprete galés no solo se ha ganado un lugar privilegiado en la cultura por su interpretación del asesino caníbal Hannibal Lecter, sino que también se ha llevado un Oscar, dos premios Emmy y tres BAFTAs.

Hopkins ya es un veterano participante del Golden Globes Awards y ha sido nominado en un total de ocho ocasiones, incluyendo la de este año. Su primera aparición en la ceremonia de los Globos de Oro se remonta a 1979, gracias a su papel como Corky Withers en el thriller de Richard Attenborough “Magic”.

Una década después Hopkins regresó a la lista de nominados, esta vez por la miniserie “The Tenth Man”. Para 1992, fue su rol como Hannibal Lecter en “The Silence of the Lambs” el que lo posicionó entre los nominados de los Golden Globes, pero finalmente perdió frente a Nick Nolte y su trabajo en “The Prince of Tides”. Aunque en esta ocasión Hopkins saldría ganador al llevarse el Oscar solo semanas después.

Hopkins continuó con su racha de ser nominado y no ser galardonado por los siguientes siete años, apareciendo en la lista de finalistas en 1994 por “The Remains of the Day”, en 1996 por “Nixon” y en 1998 por “Amistad”.

Quizás reconociendo que debían reconocer al célebre actor, en el 2006 el HFPA otorgó a Hopkins el Premio Cecil B. DeMille, el cual honra a las personas que realizan “excepcionales contribuciones al mundo del entretenimiento”.

La penúltima ocasión en la que Anthony Hopkins fue nominado a los Globos de Oro fue por su actuación como el papa Benedicto XVI en la cinta de Fernando Meirelles “The Two Popes”, junto a Jonathan Pryce. La cinta fue una gran esperanza para Netflix en el 2020, con cuatro nominaciones a los Golden Globes y tres al Oscar, aunque finalmente se fue con las manos vacías.

Hopkins en particular formó parte de una extremadamente competitiva categoría de Mejor actor de reparto en la que se enfrentó a otras leyendas del cine como Tom Hanks, Al Pacino y Joe Pesci, aunque finalmente fue vencido por Brad Pitt.