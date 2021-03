“De cantante a prostituta” | María León habló sobre insultos que recibió por practicar pole dance

La ex integrante de Playa Limbo, María León, confesó que ha sido duramente criticada en redes sociales por subir videos a sus cuentas personales bailando Pole Dance.

“La primera vez que subí un video de Pole fue como en el 2013 o 2014; tenía miedo. Muchos comentarios eran de mujeres y una desacreditación absoluta: ‘Claro, por eso dejaste el grupo, para convertirte en una prostituta’, atacaban mi carrera”, mencionó la interprete y bailarina para Ventaneado.

La cantante tuvo que pasar por un largo proceso para lograr ignorar esos comentarios y poder hacer una de las actividades que más disfruta, "Me vale mad.. lo que piensen, yo lo voy a seguir haciendo porque hay otras mujeres que se sienten inspiradas por esto".

Dejando de lado aquellas ofensas, María León, de 35 años, continúa publicando en Instagram sus duros entrenamientos de pole dance. La cantante también habló de las veces que ha sufrido acoso sexual.

“A mí en la calle me manosearon y me agarraron las pompis. Que te vistas de una manera sexy, no le da permiso a nadie de sobrepasarse contigo o desacreditar tus valores, educación, trayectoria y carrera. El cómo honres tu cuerpo, es una cuestión muy particular”, sentenció para el medio mencionado.

En diciembre del año pasado, María León sufrió un accidente al caer del pole dance y tuvo parálisis facial por casi dos meses; confesó a la periodista Fernanda Familiar cómo vivió aquel fatídico momento en el que terminó con un esguince cervical y por el que tuvo que mentir para que no la corrieran de las grabaciones de una serie de televisión.

"Caigo de cabeza y arriba de mí caen mis pompis. A la hora que caigo escucho que algo truena y cuando me levanto siento caliente, dije 'me rompí la nariz'. Corrí con mi expareja y le digo 'dime que tengo todos los dientes'. Tenía todo lleno de sangre".

"Había tenido un golpe tan fuerte que el sangrado vino de un golpe craneal. Entonces me dejan seis horas en observación y me hacen los estudios porque el doctor pensó que tenía fractura de cráneo. Estoy esperando y la frente se inflamó. Estuve dos meses con parálisis facial. Yo sonreía y se veía la parálisis. Fue rarísimo", recordó María León.