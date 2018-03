De esta forma Ellen DeGeneres envió un mensaje crítico a Trump usando a Dory

Wanna know what I thought about Trump watching "Finding Dory" in the White House? Here ya go. https://t.co/43PHBjhu40 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 31 de enero de 2017

“No me pongo en posiciones políticas, ni voy a hablar de la prohibición que ya fue establecida. Pero, de lo que sí hablaré es de la nada política pero amistosa familia de la película ganadora del ‘People’s Choice Award’, ‘Buscando a Dory’”. Con estas palabras, Ellen DeGeneres una de las comediantes más importantes de Estados Unidos en la actualidad, abrió un momento en su programa para criticar fuertemente la orden ejecutiva firmada el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Usando el argumento principal de la película, a la cual DeGeneres prestó su voz para interpretar a la protagonista, la comediante cuestionó el porqué de la orden ejecutiva. “La película es sobre una pez azul que es ayudad por animales que no tienen nada en común con ella. La ayudan, a pesar de que son colores completamente diferentes. Porque es lo que haces cuando ves a alguien con necesidad: tú los ayudas”, expresó.DeGeneres dejó en claro también que “si tú no te unes a las voces de protestas, no deberías ver la película ni reírte con ella”, agregando que “Dory debe brincar un muro para encontrar a su familia. ¿Les parece conocido?”, en el tono sarcástico que la caracteriza.Curiosamente, “Buscando a Dory” fue la primera película que se proyectó en el Teatro de la Casa Blanca el fin de semana posterior a la investidura presidencial de Donald Trump, a lo que Albert Brooks, coprotagonista de la película, no perdió la oportunidad de señalar “la ironía” de una Casa Blanca que prohíbe la migración y el ingreso de refugiados.“Es extraño que Trump esté viendo “Buscando a Dory” hoy, una película sobre reunirse con la familia cuando lo está impidiendo en la vida real”, tuiteó Brooks. La medida firmada por Trump ha bloqueado la entrada a Estados Unidos de personas de siete naciones de origen musulmán por considerárseles “peligrosos” para EUA. De igual forma, Trump firmó el pasado jueves la ratificación para la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México.