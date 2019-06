De esta manera Jennifer López homenajeó a Selena Quintanilla durante concierto en Texas

Jennifer López se encuentra metida de lleno en su gira It's My Party: The Live Celebration, planeada por la cantante para celebrar su cumpleaños número 50.

Una de la ciudades que ya visitó fue San Antonio, Texas, bastión de la múscia Tex-Mex, cuya máxima exponente sigue siendo Selena Quintanilla. JLo está ligada de por vida a la intérprete de La Carcacha, pues debe el inicio de su fama a la película biográfica de 1997, donde le dio vida a la querida cantante.

Pues bien, ‘La Diva del Bronx’ no pasó por alto dicha ‘deuda’ y homenajeó a Selena en el concierto que dio en dicha ciudad texana. Qué mejor manera de hacerlo que interpretar uno de sus grandes éxitos: Si una vez.

Jennifer López interpretó el tema en español y con mucho sentimiento, recibiendo el reconocimiento y cariño de todo el público presente.

