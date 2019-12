¡De infarto! Las 5 fotos de Yanet García, la chica del clima, con más likes del año

Yanet García es la presentadora del clima más popular, quien con su hermosa figura enamora a sus seguidores. Y sin duda, este año ha sido espectacular para ella, no solo a nivel profesional, sino también en sus redes sociales.

Con más de 12 millones de seguidores, Yanet se ha convertido en toda una influencer y prueba de ello son sus fotografías que día con día reciben miles de "me gusta". Gracias a la página Best Nine for Intagram podemos saber cuáles fueron las fotos de la chica del clima con más "likes". Aquí te dejamos las 5 primeras de Yanet.

5. Ángulo atrevido

Recostada con un conjunto rosado, la chica del clima mostró su retaguardia desde un ángulo muy provocador. Por esta imagen recibió 884 mil "me gusta".

4. Junto a la piscina

Por esta fotografía recibió 887 mil me gusta. Sin duda su figura en bikini acaparó la atención y bajo el sol no podría verse mejor.

3. Piernas de infarto

No es una foto, sino un pequeño video. En esta publicación Yanet mostró sus torneadas piernas y por ello recibió más de 4 millones de reproducciones.

2. Vestido rojo

La imagen que rompió el Internet hace unos meses. Este vestido rojo resaltó sus enormes glúteos y dejó encantados a sus fanáticos. Por esta imagen recibió 908 mil likes.

1. Su foto con más "me gusta"

La imagen que triunfó este año tuvo casi un millón de "me gusta". Se trata de una fotografía muy al natural en donde aparece Yanet al lado de su cama, con el cabello suelto y mostrando su retaguardia en una diminuta tanga.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.