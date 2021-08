De los cierres de ciclo también se aprende

"Lionel Messi se va del Barça", esa es la frase que fue replicada por millones de personas alrededor del mundo y tema de conversación en los almuerzos, pasillos, noticieros... y también en algunas familias. Una noticia -para algunos irrelevante- pero para otros, quizá la gran mayoría fue difícil de digerir y, muy especialmente, para muchos niños y adolescentes.

Luego de esa noticia, la segunda parte vino un par de después: "Messi jugará en el Paris Saint-Germain", más inconcebible para algunos, y más confundidos los niños que se preguntaban ¿por qué mi jugador favorito de mi equipo favorito se va a otro equipo?.

La respuesta es fácil a simple vista pero difícil de explicar en algunos casos. Todo sucede gracias a los cierres de ciclo, los cambios en la vida que la adultez se dan más frecuentemente que en la infancia.

"Tengo un hijo muy del Barça, pero también muy de Messi. En estos días le he visto perder la ilusión por su astro argentino, porque no llega a entender por qué se va su jugador preferido de su equipo del alma", contaba el médico español Jesús Candel en su cuenta de Instagram.

En el mismo post, Candel prosiguió: "Yo le he explicado que es el mejor del mundo y que ha aprovechado una oportunidad que le ha surgido y que le beneficia más a el mismo que al equipo que le vio y le ayudó a crecer... Así que tienes dos opciones en la vida: Hacer las cosas pensando en tu interés personal o hacerlas pensando en el interés de todos. Y para elegir una de las dos es muy fácil hacerlo cuando llegue tu momento: Tendrás que decidir en la vida si quieres vivir por dinero o quieres vivir por amor".

Sin duda, los diferentes momentos en la vida de toda persona son importantes, y la explicación que un padre puede darle a su hijo ante una situación banal para muchos, puede servir de lecciones.

Una vida de lecciones

"Si una situación como ésta afectara a un niño, lo más probable es que exista una dificultad de base como por ejemplo: intolerancia a la frustración, inflexibilidad de pensamiento, inflexibilidad de comportamiento, dificultad para adaptarse a los cambios, vacíos que pueden ser llenados por figuras mediáticas incluso llegando a la idealización, etc. De modo que de forma general es difícil abordar el tema porque deberíamos ver a un niño en particular", manifestó la psicóloga infantil y directora del Centro PEyDE.

La misma experta consideró que "A un niño se le puede explicar que los cambios no son malos si no que pueden ser incluso buenos, y utilizando a la misma figura (en este caso el futbolista) se le puede hacer notar al niño que si bien Messi mostró llanto y tristeza cuándo abandonó el club, ahora se le nota feliz, abierto, positivo al cambio y deseoso de que la nueva etapa en su nuevo club comience y él empiece a disfrutar y divertirse", detalló.

De hecho, esta misma situación es la que vivió la influencer y empresaria salvadoreña Raquel Cañas, con su hijo Diego, de seis años de edad.

"Le dijimos que él (Messi) es un buen jugador, que él se esfuerza por ser el mejor y que aún así, no podía hacer lo que quería donde estaba pero le salió una oportunidad mejor y que claro todo cambio es difícil pero ahora ya se ve contento (Messi)", contó Cañas y prosiguió: "A veces si no son así los cambios, también envejecemos haciendo cosas y estando en un lugar donde no nos sentimos cómodos... En definitiva, nos ayudó a explicarle los cambios de la gente grande, que no por ser adultos lo tienen todo hecho, sino que todo va evolucionando".

Algo similar vivió con sus dos hijos el cantautor salvadoreño Alex Oviedo. "A los segundos de soltarse la noticia inmediatamente fue el tema de familia... Fue una noticia triste indudablemente pero Diego Marcelo e Isabella ya estan grandes y el fanatismo que un día se tuvo hoy se traduce en disfrutar del buen fútbol y el espectáculo que brindan los reyes del balón…" contó el vocalista de Prueba de Sonido.

Está claro que para el mensaje para el niño puede ser aprovechado positivamente, dependiendo mucho de la actitud y la explicación que los papás puedan brindarle en los momentos en que existen cambios en la vida como un cambio de trabajo, un cambio de colegio, de kínder, incluso de amigos en situaciones más extremas. "Lo bueno que pueden traer los cambios a nuestra vida y de la actitud positiva que debemos tener para poderlos disfrutar es de saberlo aprovechar", expresó Rivera.

"A Diego le tuvimos que explicar cómo funciona lo del cambio de equipo... Él está contento, le está siguiendo la pista, está viendo cómo alguien tan grande está cambiando y eso hemos aprovechado como papás en darle una lección, de que las cosas no siempre salen como uno quiere, pero todo es para mejor", manifestó Cañas, quien también es mamá de otro niño, Thiago.

En definitiva, los cambios o cierres de ciclo forman parte de nuestra vida, algunos son más bruscos o repentinos en suceder pero no siempre somos capaces de verlo así y en ocasiones cuesta aceptarlos. El éxito de ese cambio, aunque necesario, siempre implicará una pérdida o renuncia a algo, y aunque puede implicar una ganancia, esta resulta incierta y difícil de afrontar en el momento que sucede.

Según la sicóloga infantil Martha Galdámez, estas son algunas recomendaciones para que los padres puedan seguir en casos similares al vivido esta semana.

Todo proyecto nuevo, por mal que nos parezca tiene siempre un lado positivo. Probablemente, la salida de Messi y la llegada a un nuevo club nos lleve conocer sus nuevas estrategias de juego. Motiva a tus hijos e hijas a explorar las ventajas de iniciar proyectos.

Hacemos cambios todo el tiempo, sólo que al ser más pequeños no les damos importancia. Pero siempre nos adaptamos sin darnos cuenta. Enumera con tus hijos e hijas los cambios que haya tenido recientemente y verás cómo se da cuenta del poder que tiene dentro de si y cómo le ha hecho crecer.

A veces permanecer en un mismo lugar noslimita, porque nos acomodamos a ese sitio seguro. Probablemente el cambio les ayude a ver qué hay muchas más formas de resolver problemas, que podemos llegar a contar historias nuevas alegres y divertidas y que quizá descubrir un nuevo equipo de fútbol no sea tan malo.

Los nuevos comienzos nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos, a luchar por lo que queremos, a lanzarnos a eso que a veces le tenemos miedo.

Personas, situaciones y determinados hechos pueden acabar siendo algo muy distinto a lo que interpretamos. Algo así nos demuestra que no todos nuestros juicios son acertados ni nuestras suposiciones ajustadas y que hasta las historias más lindas, tienen partes desagradables. A veces, en la vida, parece que todo va bien, pero podemos no conocer muchos aspectos que nos obligan a cambiar o irnos para sentirnos mejor.

Parte de las enseñanzas de la vida es que tienen mezclada situaciones que nos agradan y otras que no nos gustan, pero todas nos dejan una enseñanza... ese aprendizaje es el que nos permite crecer.