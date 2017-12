De niña a mujer valiente

Saoirse Ronan observa la ensalada de langosta en el restaurante Spago en Beverly Hills y enfrenta una decisión difícil sobre los tomates cherry que incluye. A ella no le gustan, pero tampoco le gusta pedir que modifiquen sus platillos.



“Es tan irlandés”, explicó Ronan. “En Irlanda te sientes tan culpable de pedir que le quiten algo a tu plato, nadie lo haría, pero me gusta que lo hagan por acá, ¡me gusta la valentía!”.



Tras un momento de deliberación decidió ir por el lado americano y le pidió al mesero si podría quitar los tomates cherry.

“Sin ningún problema”, le responde sin chistar



“América”, dice ella suspirando y sonriendo.



Ronan llegó recientemente a California tras filmar “Mary Queen of Scots” en Escocia y está comenzando meses de campaña para “Lady Bird”, la cinta semiautobiográfica de la guionista y directora Greta Gerwig que sorpresivamente se ha convertido en una de las favoritas de la temporada de premios. Hace poco incluso superó a la galardonada con el Óscar a la mejor película “Moonlight” como la cinta con mayor recaudación de la distribuidora A24.



Ronan interpreta al alter ego de Gerwig, Christine McPherson, quien insiste en que la llamen Lady Bird por motivos que nunca quedan completamente explicados en la película. Ella está entre sus solicitudes para entrar a la universidad, cambiar de amistades, chicos y una relación cada vez más tensa con su madre, interpretada por Laurie Metcalf.



A Ronan le ha valido algunas de las mejores reseñas de su carrera y posiblemente la lleve a su tercera nominación a los Óscar a sus 23 años.

“Sé que estamos haciendo una entrevista, pero me siento mal de solo hablar de mí”, dijo Ronan apesadumbrada. “Llega un momento en el que estás haciendo prensa y dices ‘acabo de hablar sobre mí por tres semanas’”.



Ya con dos nominaciones a los premios de la Academia (es una de las actrices más jóvenes en recibir una nominación por un papel de reparto, a los 13 años por “Atonement”, y una nominación como mejor actriz a los 21 por “Brooklyn”) Ronan está definitivamente adelante de muchas de sus colegas y es adorada por aquellos que han trabajado con ella.



“Saoirse es la mejor compañera de reparto del mundo”, dice Metcalf. “Es una hermosa mezcla entre alguien con una ética laboral seria y a pesar de esto sabe cómo hacer que las cosas sean ligeras en el set y bromear con los miembros del equipo y también logra estar completamente presente a la hora de trabajar”.



