"De repente me volví workaholic y ya no había otra cosa más que mi trabajo": Arturo Peniche habla sobre la separación de su matrimonio

El famoso artista mexicano, Arturo Peniche, rompió el silencio sobre su separación con Gaby Ortiz y confirmó que sigue enamorado de su aún esposa, después de 38 años de matrimonio.

Peniche está decidido a recuperar su matrimonio. Así lo confirmó en una entrevista del programa "Sale el sol", donde dijo que el tiempo de la cuarentena por la pandemia y las pérdidas de sus seres queridos durante este periodo le hicieron replantearse algunos aspectos sobre la vida.

"Yo espero que esta separación sea temporal con Gaby, estamos ajustando algunas diferencias, de momento ella está en su casa y yo estoy en la mía. Yo sí amo, amo mucho a mi esposa, simplemente ya no pude ajustarme a ciertas necesidades que ella tiene y ella no se supo ajustar a ciertas necesidades que tengo...de repente me volví workaholic y ya no había otra cosa más que mi trabajo", explicó el también cantante.

Sin embargo, dijo que "no hay nada que reconquistar" pues desde su perspectiva el amor entre ellos sigue intacto, solamente quedan algunos "ajustes por hacer".

"Todo está conquistado. Estoy redescubriendo, estamos redescubriendo cosas y estamos haciendo ajustes", concluyó.

Siete meses han estado separados Gaby y Arturo, según el actor, el matrimonio se repondrá de este impase. ¿Logrará volver a estar con su amada?