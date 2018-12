Deadpool, listo para Navidad

El hombre del traje rojo no podía faltar en esta temporada de fin de año. Pero no es Santa Claus. Y no entrará por la chimenea, sino que por las salas de cine. Se trata de Deadpool, el antihéroe más irreverente.

Pero la temporada navideña ha afectado a Deadpool, quien quiere ser un niño bueno –en la medida de lo posible–.

Para demostrarlo se estrena en el país "Había una vez un Deadpool", una versión apta para niños de la cinta "Deadpool 2". Es decir que no habrá violencia ni palabrotas ni otro tipo de elementos fuera de lugar para los más pequeños, como las referencias sexuales o material sobre drogas.

Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool, asumió la difícil misión de hacer que una de las películas más soeces de 2018 pueda adaptarse para que todos la puedan ver.

Pero ese no es el único cambio de esta película. También habrá contenido extra, gracias a la participación de Fred Savage, conocido por "Los años maravillosos".

Cuando Deadpool visita a Fred, le cuenta por qué está ahí. "Estas en una versión familiar de ‘Deadpool’. Filtrada a través del prisma de la inocencia infantil", le dice el antihéroe al actor, quien pronto descubre que Deadpool lo tiene inmovilizado en su cama. El objetivo del enmascarado es que Fred vuelva a interpretar su papel del niño en "La princesa prometida".

"Deadpool 2" contó cómo el antihéroe reúne a un equipo de mutantes para formar la Fuerza-X. Su objetivo es proteger a un pequeño con habilidades especiales que es perseguido por Cable, un mutante que viaja en el tiempo.

La película fue todo un éxito de crítica y de taquilla, acumulando más de $700 millones.