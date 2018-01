Debate en redes sociales: locutor de radio pide a "influencers" salvadoreños tener más criterio

Que incluyan estos temas, también, pues. El Salvador sangra y ustedes creen que subiendo lo último en ropa de marca, la gente "se distrae". Ya basta de estar distraídos, enfoquémonos una vez más. #Influencer #Informate #Leé #Educate #ElSalvador

A post shared by Marcos Martínez Rubio (@mrubio28) on Jan 23, 2018 at 8:14am PST