Decepcionado con cinta “The last Jedi”

Mark Hamill no está contento con el resultado de “The Last Jedi”, la recién estrenada octava entrega de la saga “Star Wars”, en la que su personaje, Luke Skywalker, no es como él cree que debería ser teniendo en cuenta la trilogía original.

“No es mi Luke Skywalker”, afirmó el actor en una de las entrevistas de promoción de la película, que ha sido subida en YouTube y ha provocado una viva reacción de los fans, más duros con la película que la crítica especializada.

“Le dije a Rian (Johnson) que los jedi no se rinden. Incluso si tuvieran un problema, les hubiera llevado quizás un año para reagruparse e intentarlo de nuevo”, dijo el actor sobre el hecho de que en esta octava entrega su personaje aparezca solo y rendido ante la Primera Orden.