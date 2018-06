Defiende sus fotos “provocativas”

Como provocativas y hasta eróticas, las imágenes que son publicadas por la rapera australiana Iggy Azalea son fuertemente criticadas en las redes sociales, pero al respecto a ella no le faltaron palabras para defenderse y alegar por qué sí está en todo su derecho. Iggy asegura que es libre de hacer lo que quiera, más aún si eso tiene una finalidad terapéutica, tal y como ella ha revelado.

“Digan lo que quieran sobre mis fotos posando en Instagram pero honestamente, eso me da algo más en lo que focalizarme cuando a veces estoy en un lugar oscuro o me siento estancada”, dijo la cantante. “Y puede que suene tonto, pero realmente me ha estado ayudando en los últimos tiempos a sentirme más positiva y además mantiene mi mente en un espacio de pensamiento creativo constante ideando nuevas cosas visuales y nuevas paletas.

Estoy muy contenta de tener algo que pueda hacer sin necesitar permiso”, matizó.

