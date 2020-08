Defienden a Ellen DeGeneres en escándalo

Katy Perry y Portia de Rossi -esposa de la comediante- defendieron en las redes sociales a Ellen DeGeneres, quien está en el centro de la polémica después de que varios miembros del equipo de "The Ellen DeGeneres Show" denunciaran una cultura laboral "tóxica", acoso profesional y racismo.

DeGeneres pidió perdón a su equipo por todo lo ocurrido, y hoy la cantante Katy Perry ofreció su respaldo a la estrella televisiva."Sé que no puedo hablar por nadie y que solo puedo hacerlo por mi propia experiencia, pero quiero reconocer que solo he tenido recuerdos positivos de mi tiempo con Ellen en The Ellen DeGeneres Show", dijo Perry en su cuenta de Twitter, donde tiene 108 millones de seguidores. "Creo que todos hemos sido testigos de la luz y continua lucha por la igualdad que ha traído al mundo en su plataforma durante décadas", añadió.