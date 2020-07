Dejaron huella en los noventa

Hay canciones que no importa si vas en medio del tráfico, le subes volumen a la radio. Temas como "...Baby One More Time"de Britney Spears o "Everybody" de los Backstreet Boys se convirtieron en el himno para muchos jóvenes en la década de los noventa.

A continuación te dejamos con una recopilación con algunas de las agrupaciones que fueron tendencia en un momento donde todavía las redes sociales no eran tan exploradas. Conjuntos como Nirvana con el fallecimiento de su vocalista Kurt Cobain se convirtió en toda una leyenda y cuyo legado sigue estando presente con piezas como "Smells like a teen spirit" y que a 29 años de su lanzamiento sigue siendo de las más escuchadas.

Red Hot Chili Peppers

Surgen en California en 1983 y gran parte de su éxito se debió al espíritu de rebeldía que evocaban con sus ritmos funk y rock. El despunte de su carrera se dio en los noventa y la primera canción que presentaron al público fue “Out in L.A.”. Sin embargo, después de algunos altibajos el álbum que los marcó fue “Californication”, material que lanzaron en 1999 y que para la crítica significó un nuevo renacer. Sus integrantes son Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith.

Backstreet Boys

Fueron uno de los quintetos favoritos. Debutaron en abril de 1993 en Orlando y sus integrantes son A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. Con ellos sigue la moda de las “Boyband” y fueron los autores de éxitos como “I want it that way”. En el 2018 anunciaron su regreso a los escenarios con el lanzamiento de un disco y una gira mundial. “DNA” es el décimo álbum de estudio del grupo e incluye canciones escritas por Lauv, Andy Grammer, Stuart Crichton y Mike Sabbath.

Spice Girls

La banda de origen británica conformada por Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton hicieron a toda una generación corear temas como “Wannabe” , “Stop” y “Say you’ll be there”. Alcanzaron su máxima popularidad en 1996 y 2001. La última vez que se reunieron sobre un escenario fue para los Juegos Olimpicos de 2012 que tuvieron lugar en Londres.

Britney Spears

Despuntó como solista y es de las pocas artistas que literalmente ha resurgido de las cenizas. Britney actualmente tiene 38 años de edad y sigue siendo una de las celebridades más seguidas del momento. Con la llegada de las redes sociales demostró que es capaz de asumir nuevos retos y en su cuenta de Instagram no deja de sorprender con sus videos bailando. Una de las habilidades que sus fan siempre han destacado de ella. A sus éxitos de los noventa también se suman “Crazy” y “Sometimes”.

Korn

Su primer disco homónimo de 1994 causó furor. La surge en 1993 y su sello desde un principio fue el nu-metal de Bakersfield, California, Estados Unidos. "Clown", "Faget" y "Shoots And Ladders" y "Blind" son algunos de sus temas. En un concierto que ofrecieron en 2016 tampoco dejaron de interpretar "Falling Away From Me", "Here To Stay", "Twist" y "Did My Time". Esta banda también destacó por los tipos de videos animados que acompañaban a sus canciones.

Christina Aguilera

Fue otra de las artistas jóvenes de Estados Unidos. Debutó en 1997 al grabar piezas para la banda sonora de la película animada “Mulán”. Un par de años después lanzó su primer disco que llevaba su mismo nombre y que contenía canciones como Genie in a Bottle y “What a girl wants”. Actualmente es una de las jurados de “The Voice”.

Pink

Parece haber sido la chica rebelde que encontró su camino. Aunque la época en la que comenzó su carrera tenía otras grandes figuras como Britney Spears, Christina Aguilera y Mandy Moore, Pink se las ingenió para destacar y permanecer en la industria. Brilló por mostrar la imagen de una mujer fuerte y por sus dotes como acróbata. Compartió tema con Aguilera y Missy Elliot en “Lady Marmalade”, tema de la película “Moulin Rouge”. Su carrera artística sigue brillando actualmente.

Limp Bizkit

Fue otra banda estadounidense de nu metal y rap metal, ,pero ellos surgieron en la ciudad de Jacksonville, Florida, en 1994. Fue una de las formaciones más enérgicas de la década y era liderada por Fred Durst. Los temas por los que más es recordado es por “Rollin”, “My Generation” y “Nookie”. En febrero y antes de que se suspendieran eventos, por la pandemia de covid-19, la banda anunció que iban a ofrecern un único concierto en España este año.

Nsync

Muchos recuerdan esta “boyband” por Justin Timberlake. El cantante, bailarín y actor luego de saltar a la fama con este quinteto decidió seguir con una carrera como solista que lo llevó a ganar 10 premios Grammy. Con Nsync mientras tanto, protagonizó un boom en los noventa con canciones como “Tearing up my heart” y “Thinking of you”.



No Doubt

La banda de rock californiana tenía como vocalista principal a Gwen Stefani. El grupo comenzó a darse a conocer en 1986 pero fue hasta los años noventa cuando despuntó con el lanzamiento de “Don’t speak”, “Just a girl” y después “Underneath it all”.