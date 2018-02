Del Toro busca cosechar más premios

El filme “The Shape of Water” del mexicano Guillermo del Toro, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” y “Darkest Hour” parten hoy como favoritas en la 71.ª edición de los premios Bafta.

Los galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta), que son una estatuilla dorada con forma de máscara y se otorgan desde 1949, volverán a entregarse un año más en el icónico Royal Albert Hall de Londres, y la presentación estará a cargo de la actriz Joanna Lumley, primera mujer en ejercer de maestro de ceremonias desde 2001.

La historia de amor imposible entre Elisa Esposito (Sally Hawkins) y una criatura humanoide-anfibia (Doug Jones) en el Baltimore (EUA) de 1962, en plena Guerra Fría, que ha sido un éxito de público y taquilla, aspira a 12 “máscaras”, entre ellas las de mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz secundaria y mejor guion original.

“The Shape of Water” compite en el apartado de mejor película con “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, “Darkest Hour”, “Call Me By Your Name” y “Dunkirk”.