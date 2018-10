Del odio al amor: Thalía y el inesperado giro que ha tomado su carrera musical

A principios de la década de los noventa, Thalía era la reina indiscutible de las telenovelas mexicanas, desplazando incluso a figuras consagradas como Verónica Castro y Lucía Méndez de la pantalla chica. Por otro lado, éxitos como "Amarillo azul", "Sangre", "Love", la posicionaron como la nueva figura femenina de la música pop de su país y de América Latina.

La luna de miel con el éxito se mantendría por una década para Thalía, quien ante la tibia acogida de "Rosalinda", su última telenovela en Televisa, decidiría no protagonizar más este tipo de producciones y probar suerte en el cine.

En 1999, fue parte del elenco de la película mexico estadounidense "Mambo Café", lo cual le significó un regular éxito en su carrera.

A partir del 2000, su matrimonio con Tommy Mottola hacían presagiar que su carrera daría el tan ansiado salto al mercado estadounidense pero nada de eso sucedió.

PROBLEMAS FAMILIARES

Thalía y su primer disco en inglés, producido por Emilio Estefan, no tendría el impacto que se esperaba, al menos en Estados Unidos, lugar donde ya residía desde aquel entonces. En esta época, el secuestro de sus hermanas Ernestina y Laura así como la posterior mala relación con esta última generaría una serie de noticias que lejos de beneficiarla, perjudicaría su imagen.

Los rumores del "efecto Mottola" sobre la carrera de Thalía, el cual giraba alrededor de un supuesto control de este en la vida profesional de su nueva esposa, también parecían jugarle en contra a la mexicana que ya no era ni la figura de las telenovelas de antaño ni de los charts musicales.

En la última década, Thalía decidió probar suerte como empresaria y lanzó su propia línea de ropa interior femenina. La experiencia resultó todo un éxito para ella. A esta le seguirían una colección de lentes y productos de belleza.

En enero de 2015, se anunció el lanzamiento de la colección Thalía Sodi Collection, diseñada por la cantante para la tienda Macy's en Nueva York. Esta nueva línea de ropa, calzado y accesorios, fue puesta a la venta en 300 tiendas de Estados Unidos.

Durante los últimos dos años, Thalía pudo posicionar un par de sencillos en los charts musicales pero sin el éxito de antes. "Desde esa noche", junto a Maluma, es una muestra de ello.

REDES SOCIALES

En el último año el panorama comenzaría a cambiar para la mexicana. Dos años después de ser duramente criticada por apoyar a Donald Trump cuando este era candidato a la presidencia de Estados Unidos y hasta ser calificada de "ridícula" por sus posteos en redes sociales "descontrolados" y "fuera de lugar", su dúo con Natti Natasha, la harían saborear nuevamente la miel del éxito.

"No me acuerdo", el tema junto a la reguetonera dominicana resultaría todo un hit en redes sociales, el mismo que hasta el momento alcanza en YouTube casi 450 millones de vistas desde junio pasado.

Con los reflectores apuntándole nuevamente, Thalía, asidua usuaria de Instagram, lograría lo impensable: protagonizar el viral más exitoso del año gracias a "Me escuchan, me oyen", una frase que nació durante un Instagram Live de la mexicana y que terminó convirtiéndola en la nueva diosa de las redes sociales.

Aprovechando el repentino éxito que volvía a ella, Thalía lanza "Lento", el primer sencillo de su nuevo disco "Valiente", un álbum que sale a la venta en noviembre próximo, con gira incluída en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, algo que no hacía la mexicana desde hace muchos años.

"Ya lo tenía preparado como hace dos meses, más o menos pero luego empezó a subir más la de "No me acuerdo" y luego se coló "Me oyen, me escuchan" pero ahora ya estamos con "Lento", declaró recientemente Thalía durante la presentación de su nuevo tema.

"Lento", una canción también del género reguetón, a dúo con Gente de Zona, fue lanzado en YouTube el pasado 27 de setiembre y hasta el momento cuenta con casi cinco millones de vistas.