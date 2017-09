Demi Lovato, con nuevo disco

Antes de meterse al estudio a grabar su sexto álbum, Demi Lovato se puso a pensar de más en su carrera musical y se sintió agobiada. ¿Qué la ayudó a reanimarse? Una nominación al Grammy.

“Estaba lidiando con mucha negatividad en internet y recuerdo que publiqué un tuit y dije, ‘Saben qué, me voy a tomar un descanso porque esto no es para mí’... Y cuando recibí la nominación al Grammy... como que eso renovó esa energía, y esa emoción y fue reconfortante”, dijo Lovato en una entrevista reciente. “Así que me sumergí nuevamente en el disco con más fuerza y más pasión”.

Aunque Lovato perdió el premio al mejor álbum de pop vocal, la candidatura la ayudó a encontrar su ritmo para “Tell Me You Love Me”, a la venta desde ayer.