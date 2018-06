Demi Lovato ¿dejó de estar sobria?

Parece que para Demi Lovato las canciones expresan más que mil palabras. En su nueva canción “Sober” estrofas como: "Mamá, siento no estar sobria...Y papá discúlpame por las bebidas que derramé en el suelo... A los que nunca me dejaron... Ya pasamos por esto y lo siento, ya no estoy sobria", se escuchan.

La artista de 25 años antes manifestó que estaba en terapia para superar sus problemas con el alcohol, la ansiedad y el desorden bipolar del que padece.

����♀️ Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 18 Jun, 2018 a las 9:01 PDT

Con el estreno del sencillo, la cantante tuiteó el mensaje: “Mi verdad”, lo que despertó las sospechas de quienes la siguen de cerca y además, hace unos meses aplaudían sus seis años de sobriedad.