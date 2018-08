Demi Lovato,la estrella Disney que nunca ha sido perfecta

"Me empecé a ahogar un poquito y mi corazón se aceleró y pensé: ‘Dios, quizás me está dando una sobredosis". El año pasado Demi Lovato contó en un documental su historia de adicción y rememoró una de sus peores noches, durante la que había tomado cocaína y varias barras de Xanax. Salió ilesa, y poco tiempo después eligió la sobriedad. Aguantó seis años en los que peleó su propia batalla interior y contó su experiencia. Hace unos días tuvo que ser ingresada de urgencia tras sufrir una supuesta sobredosis en su casa. Esta vez no se quedó en una sensación, ocurrió de verdad. Otro episodio en una vida de altibajos que han ido sucediendo frente a los focos del mundo desde que le llegó el huracán de la fama tras su papel en la producción de Disney, "Camp Rock".

Lovato no se libró del cliché y se convirtió en otra celebridad infantil que al crecer cayó en la dependencia de las adicciones. También es repetitivo que sabiendo que el mundo espera sus equivocaciones, ocultan sus problemas durante años mostrando de puertas afuera una perfección irreal. Este no ha sido el caso de Demi Lovato, quien cumple con la primera parte, empezó en televisión en el espectáculo infantil "Barney y sus amigos" y se la conoce como una de las chicas del club Disney, pero ella siempre ha intentado dar un paso al frente para mostrar sus errores al mundo.

Su fama llegó casi de la noche a la mañana, cuando apareció como protagonista de la película "Camp Rock" junto a los Jonas Brothers, que en ese momento eran una de las bandas más famosas de Estados Unidos. El filme fue su introducción a un mundo de fama, dinero y juventud que incluía a su mejor amiga y excompañera en "Barney", Selena Gómez, a los Jonas y a Miley Cyrus. Pero también la introdujo en el mundo del trabajo duro.

En 2010 se estrenó la segunda parte de la película, pero entre medias Lovato consiguió su propia serie en el canal de Mickey Mouse y lanzó dos discos: "Don’t Forget" (2008), que debutó en el número 2 de la lista Billboard 200 y "Here We Go Again" (2009), que llegó al número 1 y vendió más de 100 mil copias en la primera semana. También se fue de gira al menos tres veces y comenzó a experimentar con las drogas. Y también, quizás, con las mentiras.

"Solía decir ‘No es mi culpa que me traten de modelo a seguir. Solo soy una actriz que consiguió un trabajo en Disney Channel’. Me estaba intentando convencer a mí misma de que lo que estaba haciendo no estaba mal", le dijo al programa "Good Day L. A.", en 2013, su primer año sobria, cuando renegaba de sus adicciones. Contaba que en esa época no le hacía caso a sus padres y dejó de interesarse por las consecuencias de sus actos. La cocaína se convirtió en su droga preferida y conseguía meterla en aviones, autobuses, hoteles y estudios de grabación.

Se criticaba a sí misma, pero nunca intentó fingir. Después de dejarlo, decidió hablar para motivar a otras personas adictas y se unió a la iniciativa Be Vocal: Speak up about Mental Health (Se vocal: habla sobre la salud mental), con la que defendía el derecho a tratamiento a personas con enfermedades mentales como ella, que sufren de episodios maníacos, depresión bipolar y bulimia. Luego estrenó su documental y este año, cuando empezaron a surgir rumores de que estaba bebiendo por una foto en la que salía con un vaso que aparentemente contenía cerveza, sacó una canción. "Mamá, lo siento, ya no estoy sobria. Y papi, por favor perdóname por las bebidas derramadas en el piso", dice en una estrofa.

"Sober" se lanzó como un sencillo sin disco, solo para descargar por internet, el 21 de junio. El 30 de junio la interpretó por primera vez en Lisboa. Ella estaba de gira otra vez, casi sin parar. Una receta para el desastre.