Demi Moore se burló de su divorcio con Bruce Willis

A través del programa “Roast” de Comedy Central, la actriz Demi Moore ironizó su ruptura con el protagonista de la saga “Duro de matar”, Bruce Willis. “Me casé con Bruce Willis por las tres primeras películas de ‘Duro de matar’, lo cual tiene mucho sentido, porque las dos últimas apestaban”, señaló Demi, quien estuvo casada con el actor por 12 años. Además, bromeó sobre la razón de su ruptura con el actor:

“La gente se pregunta por qué nuestro matrimonio se terminó, y yo creo que fue debido a los celos. Creo que Bruce jamás superó el hecho que a mí ser calva me quedará muchísimo mejor que a él”, dijo Moore haciendo referencia a que ella se afeitó la cabeza para el filme “G.I. Jane”, indicó El Comercio, de Perú. “Luego de nuestro divorcio, él expresó que el fracaso de nuestro matrimonio fue su error más grande. Pero, Bruce, no seas tan duro contigo mismo, has cometido errores mucho más grandes”, agregó.