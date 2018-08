Denuncia sexismo en James Bond

Rosamund Pike reveló que fue víctima de acoso sexual durante su casting para "James Bond: Die Another Day". La actriz, recordada por sus papeles en "Jack Reacher" y "Perdida", relató que le pidieron quedarse en ropa interior durante su audición. En la polémica escena que le tocó interpretar a la actriz, que en ese entonces tenía 21 años, Pike tenía que dejar caer su vestido para quedarse en ropa interior. Pike aseguró que se negó a realizar dicha escena porque la consideraba intrascendente. "Mi primera prueba fue para el casting de ‘James Bond’ y me pidieron que me quitara la ropa. No recuerdo de dónde saqué aquella fortaleza, pero pensé que si me iban a ver en ropa interior, más les valía darme el trabajo. No iba a quitarme el vestido en mitad de una prueba para que luego la cinta circulara por todo Los Ángeles y se me juzgara", contó a Deadline, "me di cuenta de que estaba en un mundo completamente diferente y fuera de mi profundidad".

