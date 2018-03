Denzel Washington se compromete como padrino de bodas

Lee también

Como parte de su buen humor y dinamismo, el presentador y anfitrión oficial de la 89° entrega de los Premios Oscar 2017 hizo ingresar a un grupo de turistas al escenario de la fiesta y los presentó con varios de los actores y actrices estelares que estaban en primera final.“Esta es Meryl Streep. Sobrevalorada”, declaró con buen humor Kimmel, en referencia a las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la actriz por lanzarle duras críticas a sus políticas. Luego, pasó a presentarles a Denzel Washington, quien se comprometió como “padrino de bodas” de una pareja de turistas.“¿Quién es tu actor favorito?”, preguntó Kimmel a una turista, señalando a Washington y diciendo “Ok, pues que te case Denzel entonces”. Al invitar al actor a conocer a la pareja, Washington simplemente dijo: “Yo los declaro: marido y mujer” y se retiró a su asiento.Finalmente, Kimmel pasó a donde estaba Jennifer Aniston para que la actriz les regalara una de sus pulseras y terminó llamando “vagabundo” a Cassey Affleck, nominado al premio como “Mejor Actor” por la película “Manchester By The Sea”. “Ese que vez ahí no es un vagabundo. Es actor y uno de los mejores. Está nominado, así que no pienses que es un vagabundo colado en la celebración”, expresó Kimmel.