Derbez opina sobre la diversidad

Eugenio Derbez, que se prepara para estrenar próximamente su nuevo proyecto en inglés, la comedia “Overboard”, dijo que si Hollywood realmente quiere apostar por la diversidad en sus proyectos, el cambio debe empezar “por los ejecutivos” de los estudios.

“Todo empieza por los ejecutivos”, afirmó el ídolo mexicano con rotundidad.

El actor y cineasta se hizo eco del informe “Desigualdad en 900 películas populares”, elaborado por la Universidad del Sur de California, donde se refleja que únicamente el 3.1 % de los personajes de las principales películas de Hollywood entre 2007 y 2016 eran latinos.

“Ese porcentaje es nada, básicamente. En mi caso, he tenido que darme trabajo a mí mismo: hago mis propias películas y producciones, y participo de vez en cuando en otras que me ofrecen, pero realmente las oportunidades para los latinos son muy pocas, y mucho tiene que ver con los ejecutivos”, declaró.

“Cuando no hay diversidad arriba, no puede haberla abajo. Cuando propones una idea al estudio, la leen puros anglos y no entienden el concepto, ni el potencial de la historia, ni quiénes son los actores que funcionan en Latinoamérica... Desconocen el mundo de habla hispana y, por tanto, no los contratan”, dijo.

“Por eso”, añadió, “el cambio debe venir desde los niveles más altos que entiendan el mercado”.