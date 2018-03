Derbez prepara más comedia

Lee también

Eugenio Derbez protagonizará junto a Anna Faris la nueva versión de “Overboard” (1987), la comedia de enredos del cineasta Garry Marshall que lideraron Goldie Hawn y Kurt Russell.Según informó Deadline, el “remake” alterará levemente la historia de la cinta original, de manera que Derbez dará vida a un rico mexicano que, tras caer de su yate, pierde la memoria.Aprovechando su amnesia, una madre soltera (Faris) lo convencerá de que son marido y mujer. Este largometraje comenzará a rodarse en mayo en Vancouver (Canadá) y contará con el guion y la dirección de Rob Greenberg y Bob FisherAdemás de actuar en la película, Derbez será productor y también presentará en abril la comedia “How to Be a Latin Lover”, que busca ser un éxito, así como la película “Instructions not Included”.