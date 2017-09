Desde “contigo al infinito y más allá” hasta "que movimientos más suculentos"

Aparecer de lunes a viernes en la televisión y ser conductor de uno de los programas más vistos de la televisión, son dos puntos en común que tiene Alex Carranza. El también bailarín, es conductor -junto a Pepe Barahona- de Calle 7 de TCS.

En su cuenta de Instagram comparte fotos de su vida laboral y, también dentro de ella. No hay foto que comparte en la que no sea piropeado por sus seguidoras. Incluso, a algunas, no les interesa que Alex sea un hombre de familia, algo que, sin duda, su esposa sabe manejar.

Acá vamos con 10 piropos que encontramos en su cuenta de Instagram:

"Tus ojos de mirar adormecido"...

"Se ponga lo que se ponga"...

"Perdón por tanta cursilería, pero"...

"Solo me toca ver tus fotos"

" Contigo al infinito y más allá"...

" No me interesa tu matrimonio", ok...

"Te verías hermoso aunque anduvieras en una carcacha" ...

Algunas le preguntan si su esposa no se enoja

"Ay corazón bello"

"Que movimientos tan suculentos"..