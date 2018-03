Despiden a dos emblemáticas actrices de "Grey's Anatomy"

Una mala noticia recibieron los seguidores de la serie médica "Grey's Anatomy". La productora ejecutiva del drama de ABC, Krista Vernoff, confirmó el despido de dos emblemáticas actrices: Jessica Capshaw (Arizona) y Sarah Drew (April).

"Los personajes de Arizona y April estarán permanentemente unidos al tejido de 'Grey's Anatomy' gracias al extraordinario trabajo de Jessica Capshaw y Sarah Drew. Como guionistas, nuestro trabajo es seguir las historias a donde deben ir, y a veces eso significa decir adiós a personajes que amamos", expresó Vernoff, quien calificó a las actrices como "fenomenalmente talentosas".

Capshaw llevaba diez temporadas en la serie interpretando a la cirujana de pediatría abiertamente homosexual que logró establecer una relación formal con Callie (Sara Ramírez). La creadora de la ficción, Shonda Rhimes, añadió que es muy difícil decir adiós a cualquiera de los personajes. "Tanto Arizona Robbins como April Kepner no solo son amadas, sino que también son íconos para las comunidades LBGTQ y cristiana, que están insuficientemente representadas en televisión", señaló.

En su cuenta de Twitter, Capshaw agradeció la oportunidad de haber podido interpretar a su personaje y aseguró sentir tristeza al tener que abandonarlo.

"Agradezco haber logrado darle vida y de la vida que me ha brindado a mí. Me entristece verla marchar pero me consuela la idea de que continuará viviendo en nuestras conciencias e imaginaciones. Shonda, gracias por este viaje en esta increíble montaña rusa", manifestó en su mensaje.

En cuanto a Drew, la actriz ingresó interpretando a una de las internas y se mantuvo por nueve temporadas. Su personaje se caracterizó por un fuerte compromiso con la fe y una obsesión con el orden y los reglamentos.

"Gracias por todo su amor. Yo sé que están tristes. Yo también lo estoy. No he tenido tiempo para procesar esta información. Llevo con ella menos de 48 horas, así que no estoy lista para ofrecer mis agradecimientos y dar una declaración sobre mis nueve años ahí. Vendrá después. Por ahora me gustaría decir: los amo y amo a April, y su historia aún no ha acabado", manifestó Drew en su cuenta de Twitter.

Ambas actrices tendrán su última aparición en la actual temporada número 14 de la serie.