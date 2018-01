Después de fin de año: ¿Cómo recuperar tu peso?

Si nos paramos a pensar por qué enero es un mes donde tanta gente comienza a hacer dieta, empieza con los buenos propósitos de hacer más ejercicio, de beber menos (alcohol) y de cuidarse más, podría ser por el remordimiento de conciencia que tienen por lo mal que lo han hecho durante las navidades, ¡y no solo las navidades!, sino desde diciembre o a veces incluso desde noviembre.



En muchos casos, el problema de base es el descontrol, el buscar una excusa para permitirte comer todo lo que puedas, y cuantos más días, mejor. Esta es una falsa creencia que genera un pensamiento saboteador, que hace que pierdas el control.



Luego de un atracón de comida no es recomendable que te sometas a dietas restrictivas y peligrosas, sino más bien retomar un estilo de dieta saludable. Es mejor incluir en la dieta ciertos alimentos que, por sus propiedades naturales, ayuden a depurar de toxinas el organismo.



O bien, para iniciar con nuevo de estilo de vida saludable, puedes adoptar algunos hábitos. Por ejemplo: incrementar el consumo de frutas, verduras, crudas y cocidas, porque ellas aportarán antioxidantes y fibra. También debes tomar de 2 a 3 litros de agua al día o infusiones de hierbas.



Quizá tenga más sentido ser consciente de cómo debemos alimentarnos y del tremendo efecto negativo en nuestra salud que hubo en los atracones durante todo diciembre y enero, a veces desde antes y de forma repetida año tras año.

Muchos piensan que se pueden dar un atracón y luego compensar estando un día sin comer, pero hay que ser realistas:



A veces el exceso es tan grande que ni siquiera haciendo un día de ayuno seremos capaces de compensarlo.

En la mayoría de los casos,

el que entra en esta dinámica al día siguiente se sigue descontrolando, con lo cual, al final, ni lo compensa

ni nada.

¿No sería mejor aprender a ser moderado con las cantidades y hacer ingestas razonables de todo? Así no sería necesario compensar; y si tuvieras tres días seguidos de eventos, no pasaría nada, tu salud no se vería perjudicada.

5 frutas para desintoxicar tu cuerpo



Cuando te has excedido, definitivamente tienes que dar marcha atrás y volver a una alimentación sana. Toma en cuenta las siguientes frutas para liberar toxinas.

Guayaba Contiene un alto porcentaje de vitamina C, fibra y otros nutrientes que son ideales para mejorar el tránsito intestinal y para depurar los órganos, tales como los riñones y el hígado.

Manzana verde Es rica en minerales esenciales y antioxidantes que permiten el correcto funcionamiento del colón, hígado y riñones. Las manzanas también contienen pectina, un elemento natural que ralentiza la digestión y te hace sentir saciado durante más tiempo. Varios estudios han demostrado que comer una manzana antes (o durante) de las comidas funciona como un supresor natural del apetito.

Ciruelas Sus propiedades antioxidantes protegen las células del cuerpo de las toxinas que provienen tanto del alcohol como de los alimentos.

Melón Una de las propiedades más conocidas es su acción diurética, la cual facilita la eliminación de los desechos del organismo a través de la orina.

Limón Este fruto tiene vitamina C y antioxidantes, ideales para proteger el organismo de la acción nociva de las toxinas y, además, para restaurar el cuerpo luego de la ingesta de alcohol.