Día Mundial de “Star Wars”

En esta jornada tan especial, la comunidad fan mundial celebró con una infinidad de eventos relacionados con las historias y los personajes. El Día de Star Wars fue creado por los fanáticos y el origen de la fecha es muy curioso.

El 4 de mayo de 1979 el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo la frase “May the Force be with you”, traducido como “Que la fuerza te acompañe”. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.

Ayer también se recordó al fallecido Peter Mayhew.