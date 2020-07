Diálogo pacífico con adolescentes

El diálogo es una conversación entre dos personas para compartir ideas, opiniones o sentimientos. Es una de las herramientas más importantes para las relaciones entre padres e hijos, y es valioso fomentarla constantemente en casa. En algunos casos, el diálogo resulta más complejo cuando los hijos están viviendo situaciones que desconocen o cambios naturales, como en la adolescencia, que es una etapa de descubrimiento o incertidumbre.

Según los especialistas, los padres y madres cumplan el rol de guías y orientadores en las vidas de sus hijos. "Los adolescentes están pasando por una etapa de aprendizaje y nuevos descubrimientos sobre quiénes son. Debido a eso, no siempre tendrán claridad de cuál es la mejor manera de actuar. Pero los adultos ya hemos tenido la oportunidad de desarrollar herramientas que nos permiten elegir maneras más adecuadas de responder ante las situaciones. Por ejemplo, evitar actuar de maneras reactivas ante situaciones que nos molestan", comentó María Teresa Suárez, psicóloga.

Por lo tanto, los padres no deben frustrarse, al contrario, deben tener una actitud reflexiva, de calma y de respeto. Además, generar condiciones en el ambiente para que el diálogo se desarrolle de una mejor manera, como las siguientes: primero, recordar que el diálogo no es un monólogo, es decir que se habla pero también se da la oportunidad de escuchar al otro y se va siguiendo un hilo entre las dos opiniones. Segundo, escuchar con mucha atención las razones, preocupaciones o sentimientos del adolescente, pues algunos comportamientos o acciones podrían ser el resultado de algo más complejo a nivel personal, y esto solo se conocerá si se escucha con atención. Tercero, el padre de familia debe mostrarse seguro de lo que dice, expresar argumentos claros y precisos, exponer ideas concretas y hablar con firmeza, pero siempre manteniendo la serenidad y calma.

Otros factores que se pueden poner en práctica son la disposición de establecer pactos o acuerdos en el que ambas partes se sientan cómodas. "Evite juzgar sus conductas, el error es parte del aprendizaje. Procure expresar de manera lógica y congruente porqué le preocupan algunas conductas que se muestran. También evite faltas de respeto, ofensas, amenazas, gritos o humillaciones", aclaró la psicóloga María Teresa Suárez.

En efecto, crear una rutina de diálogo donde predomine la honestidad, le da beneficios socioemocionales a los hijos, pues fortalece su nivel de madurez para tomar decisiones, afrontar problemas o conflictos; además, les brinda herramientas de mediación que ellos aplicarán en su futuro laboral, familiar y social. También aprenden que el diálogo pacífico es la forma de comunicarse con los demás y evitan prácticas de violencia. Finalmente, los padres deben saber que la represión no es la forma indicada para hablar porque esto aumenta la confrontación, porque los castigos extremos provocan que miedo y rechazo, y complica la relación.

Para ayudar un poco

Algunas preguntas claves que pueden ayudar a tener un mejor diálogo con los hijos: ¿cuéntame qué sucedió?, ¿cómo te sentiste?, ¿cómo puedo ayudarte? Algunas frases pertinentes son: me gustaría compartirte una experiencia parecida que me ocurrió a mí. Sé que esta decisión no te parece la mejor, pero la he tomado por (explicar las diferentes razones lógicas). Veo que estás muy enojado en este momento, te propongo que terminemos esta conversión más tarde. Es normal que te sientas enojado, lo que no me parece es la forma en la que me lo estás expresando. Me siento preocupado por ti, me gustaría poder ayudarte. Puedes contar conmigo, siempre estaré para apoyarte.